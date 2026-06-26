Московские врачи спасли 1,5-годовалого малыша от удушья

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Врачи в Москве спасли 1,5-годовалого мальчика, который подавился инородным предметом. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"Утром на станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова поступил вызов от матери полуторагодовалого мальчика: ребенок подавился инородным предметом и задыхался", – рассказали представители ведомства.

Реанимационная бригада приступила к работе на месте уже через несколько минут. Ребенок был в сознании, но дышал с трудом.

Мальчика доставили в Морозовскую больницу и сразу поместили в противошоковую палату. Торакальные хирурги провели экстренную операцию без разрезов и нашли в дыхательных путях острый кусочек пластикового плинтуса.

"Предмет повредил слизистую оболочку бронха и вызвал опасный отек, который мог привести к полной остановке дыхания", – добавили в департаменте.

Врачам удалось извлечь предмет, восстановить проходимость дыхательных путей и не допустить тяжелых последствий.

Как подчеркнул торакальный хирург Олег Топилин, у малышей инородный предмет может полностью перекрыть дыхание буквально за час. В таких случаях все решает скорость.

После лечения состояние мальчика пришло в норму. Его выписали под наблюдение специалистов.

Ранее подмосковные врачи спасли ребенка, у которого в стенку желудка вросли 10 магнитов. Оказалось, что предметы не просто соединились между собой через слизистую оболочку желудка, но и частично проникли в подслизистый слой.