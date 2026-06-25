Подмосковные врачи спасли мужчину, повредившего бедренную артерию при разделке мяса

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Коломенской больницы спасли мужчину с повреждением бедренной вены и артерии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

Мужчина рассек сосуды случайно во время разделывания мяса. Как рассказал сам пациент, в тот момент он не почувствовал никакой боли и только спустя время увидел кровь. Ему сразу помогли родственники, которые зажали артерию руками и наложили жгут до приезда скорой.

Медики выполнили временный гемостаз – остановили кровотечение. После этого сердечно-сосудистый хирург наложил швы на сосуды с помощью экстренного сосудистого набора.

По словам заведующего отделением сердечно-сосудистой хирургии Александра Герасимова, операция длилась примерно два часа. Он уточнил, что выполнявший операцию хирург ранее работал с боевыми травмами, поэтому все прошло успешно.

Края вены и артерии поочередно сшили для восстановления кровотока. Операция была завешена после того, как врачи убедились в том, что кровь циркулирует беспрепятственно.

Через сутки после хирургического вмешательства мужчина приступил к реабилитации. Спустя неделю его выписали в удовлетворительном состоянии.

Заведующий отделением напомнил, что подобная травма является критической – с каждым ударом сердца из артерии выталкивается около 50–70 миллилитров крови. В этом случае смерть может наступить уже через несколько минут, если пациенту оперативно не будет оказана правильная первая помощь.

Ранее столичные врачи спасли подростка с эхинококковой кистой в печени, которая развилась из-за личинок ленточных червей. Внутри нее находились сотни маленьких новообразований. Операция прошла успешно, и после проведения противопаразитарной терапии 16-летнего пациента выписали.

