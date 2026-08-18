ФСБ задержала под Рязанью агента Киева за сбор данных об объектах Минобороны

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Российские силовики задержали в Рязанской области агента Киева, который собирал сведения об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный – гражданин России 1982 года рождения, до 2022 года имевший украинское гражданство. По данным ведомства, он инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем разведки Украины в мессенджере Telegram и по заданию куратора передавал сведения о российских объектах.

Ранее в городе Скадовске Херсонской области задержали россиянина, который планировал теракт против военных. У мужчины изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк. Масса взрывчатого вещества превысила 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".