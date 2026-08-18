Дом в стиле неоклассики отремонтируют на Новом Арбате

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Шестиэтажный жилой дом в стиле неоклассики на Новом Арбате будет обновлен по программе капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Здание находится по адресу улица Новый Арбат, дом 23. Оно было построено в 1928 году по индивидуальному проекту архитектора Льва Лунгина.

Фасады дома отличаются сложной пластикой с декоративными элементами. Уличный фасад дополнен входными ризалитами, увенчанными полуциркульными аттиками. Нижняя часть стен рустована.

Здание украшают эркеры и балконы, а в правой его части расположена арка сквозного проезда. На главном фасаде сохранились венчающий и межэтажные карнизы.

Для проведения работ разработан проект, подобраны новейшие технологии и российские материалы.

Вместе с тем капитально отремонтируют дом 14 в Большом Предтеченском переулке. Шестиэтажное здание построено в 1914 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Специалисты обработают и покрасят фасад, восстановят детали, починят балконы и цоколь.

