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18 августа, 10:02

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Мексики

Фото: 123RF.соm/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Мексики. Об этом сообщила пресс-служба национального сейсмологического центра страны.

По данным сейсмологов, подземные толчки были зарегистрированы в 23:02 по местному времени 17 августа (08:02 по московскому 18 августа). Эпицентр находился в 156 километрах к юго-западу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине 3 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Индонезии. Эпицентр подземных толчков находился в 175 километрах к востоку от города Лабуан-Баджо, где проживают около 188 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 36 километров.

В ночь на 15 августа у берегов Индонезии произошло еще одно землетрясение. Сперва магнитуда подземных толчков составляла 6,9, но спустя время показатель повысили до 7,7. Очаг находился на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения оказались повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

Из-за стихийного бедствия погибли более 50 человек. Кроме того, около 5 тысяч были эвакуированы в округе Нагакео в провинции Восточная Нуса-Тенгара, расположенной недалеко от эпицентра землетрясения.

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

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