Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 10:58

Шоу-бизнес

Блогер Истомина раскритиковала бренд одежды за рекламу с Волочковой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер и диджей Карина Истомина раскритиковала российский бренд одежды You Wanna за рекламный ролик с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию блогера в соцсетях.

17 августа бренд объявил о коллаборации с Волочковой и опубликовал видео с ее участием. В ролике балерина предстает в свитере с надписью "Просекко" и бокалом шампанского в руках. Она произносит фразу: "У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом дорогого Prosecco и свежей клубникой – алкоголик".

Истомина заявила, что бренд фактически шутит над проблемами Волочковой с алкоголем. По ее словам, подобная реклама насмехается над химической зависимостью и стигматизирует людей с ментальными проблемами.

"Я сразу представляю, если бы во времена моей активной зависимости бренд предложил обыграть мои проблемы с алкоголем таким образом и я бы вот так же снималась в свитере со стаканом. И как бы мне потом было тяжело и больно переживать, что все надо мной посмеялись", – написала блогер.

Рекламу также раскритиковали некоторые пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Они обвинили создателей ролика в пропаганде алкоголизма и заявили, что не стоит использовать уязвимое состояние человека в рекламных целях.

Ранее обсуждение разгорелось вокруг российского бренда обуви Ekonika. Изначально в Instagram бренда появился рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли, однако затем по непонятным причинам был удален.

Позднее представители Ekonika объяснили, что это произошло из-за территориальных ограничений на использование контента. Изображения сохранились на сайте бренда и в других соцсетях. В компании ведут переговоры о технической возможности изменить настройки и вернуть публикацию.

Читайте также


шоу-бизнес

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика