Блогер Истомина раскритиковала бренд одежды за рекламу с Волочковой

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер и диджей Карина Истомина раскритиковала российский бренд одежды You Wanna за рекламный ролик с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию блогера в соцсетях.

17 августа бренд объявил о коллаборации с Волочковой и опубликовал видео с ее участием. В ролике балерина предстает в свитере с надписью "Просекко" и бокалом шампанского в руках. Она произносит фразу: "У нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом дорогого Prosecco и свежей клубникой – алкоголик".

Истомина заявила, что бренд фактически шутит над проблемами Волочковой с алкоголем. По ее словам, подобная реклама насмехается над химической зависимостью и стигматизирует людей с ментальными проблемами.

"Я сразу представляю, если бы во времена моей активной зависимости бренд предложил обыграть мои проблемы с алкоголем таким образом и я бы вот так же снималась в свитере со стаканом. И как бы мне потом было тяжело и больно переживать, что все надо мной посмеялись", – написала блогер.

Рекламу также раскритиковали некоторые пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Они обвинили создателей ролика в пропаганде алкоголизма и заявили, что не стоит использовать уязвимое состояние человека в рекламных целях.

Ранее обсуждение разгорелось вокруг российского бренда обуви Ekonika. Изначально в Instagram бренда появился рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли, однако затем по непонятным причинам был удален.

Позднее представители Ekonika объяснили, что это произошло из-за территориальных ограничений на использование контента. Изображения сохранились на сайте бренда и в других соцсетях. В компании ведут переговоры о технической возможности изменить настройки и вернуть публикацию.