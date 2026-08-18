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18 августа, 10:40

Транспорт

Новые правила транспортного законодательства начнут действовать в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу в России с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

С этой даты вернуть билеты на электрички можно будет через интернет, без обращения в кассу. Пассажиров поездов дальнего следования также будут обязаны уведомлять об изменениях условий поездки, например при корректировке расписания.

Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь будут предоставлять людям, использующим кресла-коляски. Кроме того, закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах, в том числе к сопровождению и организации помощи на всех этапах поездки.

Одновременно смягчат требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. В Минтрансе считают, что это создаст дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО с опытом управления беспилотными системами.

Подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте пассажиры смогут через мессенджер МАХ. В ведомстве отметили, что это упростит проверку льгот.

Минздрав РФ, в свою очередь, с 1 сентября введет новую форму медицинской документации – паспорт врачебного участка, который будет содержать сведения о количестве детей с различными заболеваниями, детях-инвалидах, динамике наблюдения за детьми до трех лет, питании, прививках, а также численности прикрепленного населения и адресах проживания.

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