Фестиваль Offlimits с Шакирой и Jonas Brothers отменили в ОАЭ

Фото: offlimits.com

Музыкальный фестиваль Offlimits, запланированный на ноябрь в Абу-Даби с участием Шакиры и Jonas Brothers, отменен. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль уже переносили с апреля на ноябрь из-за напряженной обстановки в регионе, однако теперь организаторы объявили об отмене.

Все билеты будут автоматически возвращены через платформу, на которой они были приобретены. Владельцам билетов дополнительно сообщат о возврате средств, а команда организаторов обещает оказать поддержку в этом процессе.

"Мы с нетерпением ждем возможности снова собрать сообщество Offlimits в 2027 году", – указано на сайте.

Ранее дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст отменила свой первый гастрольный тур. Концерты должны были состояться в августе. Исполнительница извинилась перед зрителями, однако причины отмены тура она не раскрыла.

До этого пуэрториканский певец Рики Мартин отменил выступление в Грузии за день до концерта. Интернет-пользователи предположили, что это было связано с низкими продажами: из 70 тысяч билетов продали примерно 7 тысяч.