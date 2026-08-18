Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 10:48

Шоу-бизнес

Фестиваль Offlimits с Шакирой и Jonas Brothers отменили в ОАЭ

Фото: offlimits.com

Музыкальный фестиваль Offlimits, запланированный на ноябрь в Абу-Даби с участием Шакиры и Jonas Brothers, отменен. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль уже переносили с апреля на ноябрь из-за напряженной обстановки в регионе, однако теперь организаторы объявили об отмене.

Все билеты будут автоматически возвращены через платформу, на которой они были приобретены. Владельцам билетов дополнительно сообщат о возврате средств, а команда организаторов обещает оказать поддержку в этом процессе.

"Мы с нетерпением ждем возможности снова собрать сообщество Offlimits в 2027 году", – указано на сайте.

Ранее дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст отменила свой первый гастрольный тур. Концерты должны были состояться в августе. Исполнительница извинилась перед зрителями, однако причины отмены тура она не раскрыла.

До этого пуэрториканский певец Рики Мартин отменил выступление в Грузии за день до концерта. Интернет-пользователи предположили, что это было связано с низкими продажами: из 70 тысяч билетов продали примерно 7 тысяч.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика