SHOT: концерты рэпера Oxxxymiron отменили в Великобритании и Ирландии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Выступления рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) отменяются в разных европейских странах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

В частности, концерты, запланированные на 20 и 22 сентября в Дублине и Лондоне, не состоятся. Организаторы направили слушателям письма, в которых сообщили о принятом вместе с певцом и его менеджером "непростом решении".

При этом причины отмены выступлений в Великобритании и Ирландии не раскрываются. Издание уточняет, что концерт в Дублине ранее уже переносили с мая на осень. Аналогичная ситуация наблюдалась с выступлением в Финляндии, которое несколько раз смещали на другие даты. До этого не состоялись концерты в Дании и Швеции.

Происходящее связывают с жалобами местных активистов, которые выступают против тура артиста на фоне обвинений в растлении рэпером несовершеннолетних. В Париже протестующие даже выходили к сцене с плакатами против исполнителя.

В прошлом году в подкасте "Дочь разбойника" несколько девушек сообщили, что Oxxxymiron их изнасиловал. По словам одной из них, Виктории Кучак, они познакомились, когда ей было примерно 13–14 лет.

Когда девушке исполнилось 16 лет, рэпер изнасиловал ее. Она также показала скриншоты, на которых артист якобы флиртовал с ней, когда подросток училась в девятом классе. Помимо этого, исполнитель просил интимные фотографии.

Спустя время девушка написала в СК заявление с просьбой провести в отношении рэпера проверку. Сам рэпер все обвинения в свой адрес отвергает.

Еще одна девушка Вера Маркович заявила, что познакомилась с музыкантом в 15 лет. Через год у них была интимная связь, после чего начались отношения. В 2021 году она обвинила рэпера в насилии и изменах, но позже конфликт удалось урегулировать.

Движение "Зов народа" попросило СК возбудить дело в случае подтверждения фактов растления девочек. Председатель движения Сергей Зайцев назвал рэпера "выкормышем иноагентов", который "годами промывал мозги молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России".

