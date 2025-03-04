Движение "Зов народа" попросило проверить рэпера Oxxxymiron на растление подростков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Общественники попросили Следственный комитет России проверить рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в России иноагентом) по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Поводом для обращения стали признания некоторых девушек в подкасте "Дочь разбойника". Виктория Кучак заявила, что познакомилась с музыкантом примерно в 13–14 лет, а в 16 он ее изнасиловал. Виктория Михайлова показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она училась в девятом классе, и просил интимные фотографии.

Еще одна девушка Вера Маркович в том же подкасте рассказала, что познакомилась с музыкантом в 15 лет, через год у них была интимная связь, после начались отношения. В 2021 году она публично обвинила рэпера в насилии и изменах, однако позже конфликт уладили. Затем Маркович пояснила, что на момент связи с артистом она достигла возраста согласия и своим постом не хотела никого обвинять в насилии.

Движение "Зов народа" призвало СК возбудить уголовное дело в случае подтверждения фактов растления несовершеннолетних. Председатель движения Сергей Зайцев назвал Федорова "выкормышем иноагентов", который "годами промывал мозги молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России". Если обвинения подтвердятся, исполнитель должен "гнить в тюрьме", указал собеседник издания.

Ранее Oxxxymiron отменил все свои концерты, которые должен был провести в рамках гастрольного тура DOLCE VITA в 2025 году. Такое решение он объяснил состоянием здоровья. По предварительной информации, музыкант планирует отправиться в гастрольный тур в 2026-м.