Рэпер Oxxxymiron отменил все концерты на 2025 год

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (рэпер Oxxxymiron внесен в реестр иноагентов в РФ)

Рэпер Oxxxymiron (внесен в реестр иноагентов в РФ) сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена) об отмене всех своих концертов, которые он должен был провести в рамках гастрольного тура DOLCE VITA в следующем году.

Исполнитель объяснил, что не сможет выступить с концертами, запланированными в период с марта по май 2025 года в европейских и американских городах, по состоянию здоровья. По предварительным данным, Oxxxymiron рассчитывает отправиться в гастрольный тур в 2026 году.

При этом рэпер уточнил, что приобретенные слушателями билеты на его концерты останутся действительными на новые даты, которые будут объявлены позже. По вопросам, связанным с билетами, фанатам помогут по месту приобретения, добавил Oxxxymiron.

"Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание", – подытожил исполнитель.

Ранее Oxxxymiron оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Решение принял суд Петербурга.

