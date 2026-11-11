Власти Краснодара призвали оставить детей дома из-за угрозы БПЛА

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В Краснодаре родителям рекомендовали временно оставить детей дома из-за угрозы атаки беспилотников. Соответствующее обращение к жителям опубликовала городская администрация.

Власти призвали не отправлять школьников на занятия и не приводить малышей в детские сады. При этом образовательные учреждения готовы принять детей: педагогические работники встретят их и проводят в безопасное место.

В администрации также сообщили, что до отмены угрозы БПЛА учебные занятия проводиться не будут.

Ранее сообщалось, что в портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области после попадания беспилотника произошло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. По последним данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 146 беспилотников.