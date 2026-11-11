Deadline: умер американский актер Стейси Кич

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Американский актер Стейси Кич, получивший широкую известность благодаря роли детектива Майка Хаммера, скончался в возрасте 85 лет. О его смерти сообщил портал Deadline со ссылкой на представителей семьи артиста.

Супруга актера Малгожата Томасси рассказала, что Кич умер в собственном доме в польской деревне Магдаленка. Причиной смерти стала продолжительная борьба с тяжелым заболеванием сердца.

Кич родился 2 июня 1941 года. Его актерский дебют состоялся в 1964 году в короткометражной картине "Предположим", снятой по стихотворению американского поэта Эдварда Эстлина Каммингса.

Широкую популярность артисту принесла роль детектива Майка Хаммера в фильме "Убей меня, убей себя", вышедшем в 1983 году. Впоследствии он неоднократно возвращался к этому персонажу в полнометражных фильмах и телевизионных сериалах.