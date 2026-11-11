Около 40 беспилотников уничтожили над пятью районами Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 40 беспилотников над пятью районами Ростовской области: Боковским, Верхнедонским, Миллеровским, Шолоховским и Чертковским. Об этом сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь в МАХ.

По предварительным данным, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Обстановка продолжает уточняться.

В Миллеровском районе электроснабжение сельских поселений организовали по резервной схеме. На подстанции, которая ранее пострадала из-за падения обломков беспилотника, продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, закрыт проезд по участку трассы Р-280 в районе моста через реку Миус. Этот объект также ранее подвергался атаке БПЛА, сейчас там ведутся ремонтные работы.

Ранее в портовой зоне Усть-Луги Ленинградской области после попадания беспилотника произошло возгорание, на месте работают пожарные расчеты. Кроме того, в населенном пункте аварийно отключилась трансформаторная подстанция. По словам губернатора Александра Дрозденко, над регионом к тому моменту сбили 146 беспилотников.