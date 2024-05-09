Фото: ТАСС/Владимир Андреев (Мирон Федоров признан в России иноагентом)

МВД РФ объявило в розыск рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом). Об этом следует из базы розыска ведомства.

"Мирон Янович Федоров, дата рождения: 31 января 1985 разыскивается по статье УК", – отмечается в карточке.

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга дважды штрафовал Федорова за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в Сети. Последний раз его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Также суд оштрафовал артиста за непредставленные в Минюст РФ данных о себе как иноагенте. Его признали виновным по статье "Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде".

Песню "Ойда" рэпера признали запрещенной к распространению на территории РФ. В композиции заметили призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности государства. Вместе с этим текст песни артиста "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов.