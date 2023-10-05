Рэпера Oxxxymiron в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Петербургский суд оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом) за непредставленные в Минюст РФ данных о себе как иноагенте. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Артиста признали виновным по статье "Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде".

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга уже дважды в этом году штрафовал Федорова за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в Сети. Последний раз его обязали выплатить 40 тысяч рублей.

Песню "Ойда" рэпера признали запрещенной к распространению на территории РФ. В композиции заметили призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности государства. Вместе с этим текст песни артиста "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов.

Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов