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14 июля, 12:25

Спорт

Онкология стала вероятной причиной смерти олимпийской чемпионки Куклевой

Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Онкология стала вероятной причиной смерти олимпийской чемпионки по биатлону Галины Куклевой. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Знаю, что у нее было онкологическое заболевание в тяжелой форме", – сказал собеседник агентства.

Прощание со спортсменкой пройдет 16 июля в Тюмени. Похоронят Куклеву на ее родине в Ишимбае, уточнила чемпионка Игр и руководитель спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Тюменской области Луиза Носкова.

Куклева скончалась в возрасте 53 лет в Тюмени. Председатель местной гордумы Светлана Иванова выразила глубокие и искренние соболезнования в связи с утратой. По ее словам, чемпионка внесла неоценимый вклад в развитие российского биатлона и физкультуры.

Спортсменка выиграла на Олимпиаде 1988 года в Нагано в спринте на дистанции 7,5 километра, а также завоевала серебро в эстафете. Бронзовую медаль в эстафете она получила на ОИ-2002.

Куклева являлась трехкратной чемпионкой мира и победительницей чемпионата Европы. В 1990 году ей присвоили звание мастера спорта СССР, а в 1998-м – заслуженного мастера спорта России. Она награждена орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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