Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по биатлону и трехкратная чемпионка мира Галина Куклева умерла в Тюмени в возрасте 53 лет. Об этом рассказала председатель тюменской гордумы Светлана Иванова.

Причина смерти спортсменки не уточняется.

"Выражаю глубочайшие, искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой", – написала она в MAX.

Как отметила Иванова, Куклева внесла неоценимый вклад в развитие российского биатлона и физической культуры.

Галина Куклева родилась в 1972 году. На Олимпиаде 1998 года в Нагано она одержала победу в спринте на дистанции 7,5 километра, а также выиграла серебро в эстафете. Помимо этого, Куклева взяла бронзовую медаль Олимпиады-2002 в эстафете.

Куклева была трехкратной чемпионкой мира, победительницей чемпионата Европы. В 1990-м ей было присвоено звание мастера спорта СССР, в 1998 году – заслуженного мастера спорта России. Также была награждена орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.