Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 08:18

Спорт

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка по биатлону и трехкратная чемпионка мира Галина Куклева умерла в Тюмени в возрасте 53 лет. Об этом рассказала председатель тюменской гордумы Светлана Иванова.

Причина смерти спортсменки не уточняется.

"Выражаю глубочайшие, искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой", – написала она в MAX.

Как отметила Иванова, Куклева внесла неоценимый вклад в развитие российского биатлона и физической культуры.

Галина Куклева родилась в 1972 году. На Олимпиаде 1998 года в Нагано она одержала победу в спринте на дистанции 7,5 километра, а также выиграла серебро в эстафете. Помимо этого, Куклева взяла бронзовую медаль Олимпиады-2002 в эстафете.

Куклева была трехкратной чемпионкой мира, победительницей чемпионата Европы. В 1990-м ей было присвоено звание мастера спорта СССР, в 1998 году – заслуженного мастера спорта России. Также была награждена орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Читайте также


спорт

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

Почему смородина необходима в рационе?

Смородина – это один из лидеров по содержанию витамина С

Ягода содержит калий, марганец и антиоксиданты

Читать
закрыть

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика