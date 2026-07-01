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01 июля, 22:17

Спорт

Умер начальник сборной России по футболу Куличенко

Фото: rfs.ru

Скончался начальник национальной мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он умер на 49-м году жизни.

"РФС выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куличенко", – говорится в сообщении.

Куличенко пришел в РФС в 2005 году – он работал администратором сборных команд, а позже стал старшим администратором. В 2021 году его назначили начальником команды национальной мужской сборной России.

Также Куличенко профессионально играл в футбол. До работы в РФС он выступал за московские ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ" и другие клубы, а также за команды из Бельгии и Эстонии.

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