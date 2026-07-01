01 июля, 22:17Спорт
Умер начальник сборной России по футболу Куличенко
Фото: rfs.ru
Скончался начальник национальной мужской сборной России по футболу Сергей Куличенко. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Он умер на 49-м году жизни.
"РФС выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Сергея Куличенко", – говорится в сообщении.
Куличенко пришел в РФС в 2005 году – он работал администратором сборных команд, а позже стал старшим администратором. В 2021 году его назначили начальником команды национальной мужской сборной России.
Также Куличенко профессионально играл в футбол. До работы в РФС он выступал за московские ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ" и другие клубы, а также за команды из Бельгии и Эстонии.