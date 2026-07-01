Прощание с фигуристом Дмитриевым может пройти 4 июля в Санкт-Петербурге

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Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым может пройти 4 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявила бывшая партнерша спортсмена олимпийская чемпионка Оксана Казакова.

Она уточнила, что 4 июля – это предварительная дата прощания. В настоящее время продолжаются согласования с Серафимовским кладбищем.

"Окончательная информация по этому вопросу будет завтра (2 июля 2026 года. – Прим. ред.) к вечеру. Из Москвы его пока еще не перевезли", – сказала собеседница агентства.

Дмитриев скончался 30 июня в возрасте 58 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.

Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м – с Оксаной Казаковой. Спортсмен также стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года в паре с Мишкутенок.

Более того, фигурист по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы и становился чемпионом Европы вместе с Казаковой в 1996 году.