Умер двукратный чемпион ОИ по фигурному катанию Артур Дмитриев

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича", – говорится в сообщении ФФККР.

По данным РИА Новости, причиной смерти фигуриста стал инсульт.

Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 году он победил с Натальей Мишкутенок, в 1998-м – с Оксаной Казаковой.

Фигурист также стал серебряным призером Олимпиады 1994 года в паре с Мишкутенок. Кроме того, он по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992) и становился чемпионом Европы вместе с Казаковой в 1996 году.