Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 13:34

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: экс-министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище

Экс-министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывшего главу Минобороны РФ Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония запланирована на 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения политика.

Иванов умер 26 июня, ему было 73 года. Владимир Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны и выразил глубокие соболезнования.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный университет, потом поступил на службу в органы государственной безопасности.

В 1999 году Иванов стал секретарем Совета безопасности России, а с 2001 по 2007 год был министром обороны страны. После этого его назначили первым заместителем председателя правительства. В 2016 году он получил должность спецпредставителя президента, в 2024-м его вновь переназначили на этот пост.

Читайте также


политика

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика