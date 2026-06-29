РИА Новости: экс-министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывшего главу Минобороны РФ Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония запланирована на 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения политика.

Иванов умер 26 июня, ему было 73 года. Владимир Путин направил телеграмму близким экс-министра обороны и выразил глубокие соболезнования.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный университет, потом поступил на службу в органы государственной безопасности.

В 1999 году Иванов стал секретарем Совета безопасности России, а с 2001 по 2007 год был министром обороны страны. После этого его назначили первым заместителем председателя правительства. В 2016 году он получил должность спецпредставителя президента, в 2024-м его вновь переназначили на этот пост.