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29 июня, 19:20

Культура

Прощание с художником Худяковым пройдет 2 июля

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Церемония прощания с художником, президентом Творческого союза художников России, вице-президентом Российской академии художеств Константином Худяковым пройдет 2 июля в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение художника.

Траурная церемония начнется в 12:00. После этого пройдет отпевание.

Художник умер 27 июня возрасте 81 года. Он скончался дома, в кругу семьи. Причиной смерти деятеля культуры стал рак легких.

Худяков родился 2 января 1945 года в селе Царевщина (Саратовская область). Он окончил кафедру промышленной архитектуры МАрхИ. После учебы стал работать в Центральном музее В. И. Ленина. Он 10 лет занимался дизайном музейного оборудования, проектированием и оформлением политических экспозиций в СССР, странах социалистического лагеря, Швейцарии, Финляндии, Йемене и Франции.

Кроме того, он работал в области цифрового искусства и мультимедиа. Худякова называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в стране.

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