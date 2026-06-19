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19 июня, 19:24

Культура

Умер иллюстрировавший книги Кэрролла художник Юрий Ващенко

Фото: телеграм-канал "Вита Нова Издательство"

Художник-иллюстратор Юрий Ващенко, получивший известность благодаря работам на произведения Льюиса Кэрролла, ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба издательства "Вита Нова".

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко", – отметили в издательстве.

Ващенко родился 16 июня 1941 года в Москве, окончил художественно‑графический факультет Московского педагогического института.

Особое место в творчестве художника заняла работа с произведениями Льюиса Кэрролла. Среди оформленных и проиллюстрированных им книг – "Приключения Алисы в Стране чудес", "Алиса в Зазеркалье", "История с узелками" и "Логическая игра".

Работы художника представлены в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галерее, а также входят в частные коллекции в России и за рубежом.

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