Исполнитель хита из "Красавицы и чудовища" Пибо Брайсон умер в возрасте 75 лет

Фото: legion-media.com/Michael Bush

Американский певец, двукратный лауреат премии "Грэмми" Пибо Брайсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

Уточняется, что у Брайсона случился инсульт. Он ушел из жизни 2 июня в окружении родных и близких.

Пибо Брайсон родился 13 апреля 1951 года в США. В 1970-х годах он работал продюсером и композитором звукозаписывающей компании Atlanta's Bang Records, а также выступал в группе Майкла Загера Moon Band. Коллектив он покинул в 1979 году. Позднее он выпустил альбом Reaching for the Sky, который стал "золотым", а одноименная песня оттуда заняла 11-е место в хит-параде ритм-н-блюза.

В 1992-м музыкант получил премию "Грэмми" за песню Beauty and the Beast к мульфильму "Красавица и чудовище", которую он исполнил в дуэте с Селин Дион. Вторую "Грэмми" Брайсон получил за музыкальную тему A Whole New World к мультфильму "Аладдин", исполненную совместно с Региной Бэлль.