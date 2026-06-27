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27 июня, 12:44

Культура

Умер президент Творческого союза художников РФ Константин Худяков

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков умер на 83-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его дочь Александра Худякова.

Она уточнила, что он скончался дома в кругу семьи.

При этом, по словам источника агентства из окружения мастера, причиной смерти художника стал рак легких.

Константин Худяков родился 2 января 1945 года в селе Царевщина Балтайского района Саратовской области. Он окончил кафедру промышленной архитектуры Московского архитектурного института (МАрхИ).

После вуза Худяков попал в Центральный музей В. И. Ленина. В течение 10 лет он занимался дизайном музейного оборудования, проектированием и оформлением политических экспозиций в СССР, странах социалистического лагеря, Швейцарии, Финляндии, Йемене и Франции.

Кроме того, художник работал в области цифрового искусства и мультимедиа. Он является заслуженным художником России и президентом Творческого союза художников России. Вместе с тем Худякова называют одним из родоначальников цифрового искусства (digital art) в стране.

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