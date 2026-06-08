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08 июня, 16:27

Спорт

Экс-игрок "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Загре умер в 27 лет

Фото: shinnik.com

Ушел из жизни бывший защитник ярославского "Шинника" и сборной Буркина-Фасо Бен Азиз Загре. Ему было 27 лет, рассказал агент экс-футболиста Дмитрий Селюк.

"Год назад немецкие врачи говорили, что ему жить оставалось, дай бог, чтобы с родителями попрощаться. <...> Он прошел испытание химиотерапией и, по крайней мере, увидел своих близких и родственников", – приводит слова Селюка РИА Новости.

При этом Селюк не уточнил причину смерти, отметив, что спортсмен умер у себя дома.

Загре выступал в том числе за датский "Эсбьерг", португальскую "Виторию", казахстанский "Кайсар" и ярославский "Шинник". За последний он играл с февраля 2024 года. В составе клуба Загре провел 44 матча и забил 4 мяча. Завершил карьеру в июле 2025 года.

Известно, что у футболиста была обнаружена опухоль в ноге. В марте 2026 года Загре перенес ампутацию.

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