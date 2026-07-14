Жители востока Москвы передали в зону СВО более 90 тонн гуманитарных грузов

Фото: волонтерское сообщество "Добро помогает"

Жители Восточного административного округа (ВАО) Москвы с начала года собрали и отправили на передовую 90 тонн гумпомощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Наибольшую активность проявили активисты "Добро помогает" в Новогирееве и "Надежный тыл 27 "Соколинка" в районе Соколиная Гора. Всего было сформировано 15 гуманитарных конвоев.

Например, некоммерческая организация (НКО) "Добро помогает" за полгода направила в зону СВО несколько автомобилей с гумпомощью и 20 почтовых посылок. Бойцам передали бытовую технику, предметы личной гигиены, лекарства, одежду и продукты питания.

Основательница организации Роза Неяглова также добавила, что за полгода волонтеры провели пять концертов для раненых военнослужащих. В команде организации более 150 человек, которые направили на передовую более 40 тонн грузов с начала спецоперации.

Кроме того, с января 2023 года действует группа "Надежный тыл 27 "Соколинка", созданная общественными советниками главы управы. Волонтеры оказывают адресную помощь 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. За шесть месяцев более 100 участников отправили шесть гумгрузов и совершили пять закупок на благотворительные средства.

С момента создания организации бойцам было передано более 500 коробок с гуманитарной помощью. Часть грузов изготовлена волонтерами: 80 маскировочных сетей, 780 нашлемников, 35 камуфляжных халатов и тысяча порций домашних заготовок.

Активисты выполняют и адресные заявки от бойцов, например, приобретают и отправляют технические средства.

Между тем добровольцы объединения "Все для победы" из Тимирязевского района с января осуществили восемь рейсов в зону спецоперации. Суммарный вес переданного груза превысил шесть тонн. Всего с момента начала работы в 2023 году организовано 24 выезда.

В перечень регулярно направляемых грузов входят средства связи, аккумуляторные зарядные устройства, мониторы для отслеживания дронов и прочее.