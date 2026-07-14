Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже четырех БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву во вторник, 14 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.

Ранее силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских дрона. К месту падения обломков также прибыли специалисты.

Всего к данному моменту сбито четыре БПЛА, летевших на Москву.