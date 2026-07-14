14 июля, 08:52Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже четырех БПЛА, летевших на столицу
Фото: MAX/"Минобороны России"
Сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву во вторник, 14 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил мэр.
Ранее силы ПВО Минобороны уничтожили еще два вражеских дрона. К месту падения обломков также прибыли специалисты.
Всего к данному моменту сбито четыре БПЛА, летевших на Москву.