Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 07:35

Происшествия

БПЛА повредил остекление многоквартирного дома во Владимире

Фото: 123RF.com/palinchak

Остекление одной из квартир многоквартирного дома повреждено во Владимире из-за падения БПЛА. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев на странице в MAX.

В момент ЧП в жилище не было людей, погибших и пострадавших из-за падения дрона нет. С места инцидента эвакуировали 39 человек, включая 8 детей. Часть эвакуированных жителей направили в пункты временного размещения, а остальные граждане уехали к родным и близким.

"Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА", – проинформировал он.

Ранее БПЛА атаковали Подмосковье. В результате три человека погибли в поселке Пионерский под Истрой. Также еще трое пострадали. Кроме прочего, вражеские дроны фиксировали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

Читайте также


происшествиярегионы

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика