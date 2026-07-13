БПЛА повредил остекление многоквартирного дома во Владимире

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Остекление одной из квартир многоквартирного дома повреждено во Владимире из-за падения БПЛА. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев на странице в MAX.

В момент ЧП в жилище не было людей, погибших и пострадавших из-за падения дрона нет. С места инцидента эвакуировали 39 человек, включая 8 детей. Часть эвакуированных жителей направили в пункты временного размещения, а остальные граждане уехали к родным и близким.

"Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА", – проинформировал он.

Ранее БПЛА атаковали Подмосковье. В результате три человека погибли в поселке Пионерский под Истрой. Также еще трое пострадали. Кроме прочего, вражеские дроны фиксировали над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.

