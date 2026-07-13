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13 июля, 07:45

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WP: американские военные обвинили командование в халатности из-за иранских БПЛА

Американские военные обвинили командование в халатности из-за иранских БПЛА – СМИ

Фото: Getty Images/Ian Hitchcock

Американские военнослужащие, пережившие иранскую атаку на порт Эш-Шувейх в Кувейте, обвинили руководство в игнорировании явной угрозы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

Отмечается, что высокопоставленные офицеры знали о высоком риске, но не приняли необходимых мер. Разведка заранее предупреждала, что данный объект входит в список приоритетных целей для Ирана.

Несмотря на это, а также на понимание того, что порт недостаточно защищен, туда все равно направили регулярные войска. В итоге сами солдаты пытались укрепить оборону, осознавая наличие пробелов в системе безопасности, однако проект свернули из-за нехватки ресурсов.

В публикации также отмечается, что офицеры на месте якобы неоднократно принуждали подчиненных выходить из укрытий и продолжать работу, даже когда звучал сигнал воздушной тревоги.

При этом официально в Пентагоне отвергают претензии военнослужащих, настаивая на том, что объект был надежно защищен.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешной атаке на военные объекты США в Кувейте. Иранскими силами воздушно-космических войск были поражены цели на двух американских авиабазах.

На базе Али-Салем уничтожены топливные резервуары и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Также сообщается о выводе из строя стратегической радиолокационной системы FPS на базе Ахмед аль-Джабер.

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