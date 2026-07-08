Трамп заявил, что новое руководство Ирана "может исчезнуть", как предыдущее

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Американский президент Дональд Трамп предрек новому руководству Ирана повторение судьбы своих предшественников и исчезновение. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Анкаре.

"Руководство Ирана – его больше нет. Потом у них появился еще один набор лидеров – их тоже нет. Теперь у них еще один набор руководства – и они тоже могут исчезнуть", – сказал президент США.

Вместе с тем в рамках своего выступления глава Белого дома выразил опасения о возможном покушении на свою жизнь, назвав себя главной целью для Исламской Республики.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана. В середине июня сторонам удалось достичь мирного соглашения и прекратить огонь. Соответствующий меморандум был подписан 18 июня.

Однако в ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США объявило о готовящихся масштабных ударах по республике. Это стало ответом на атаки Ирана по трем гражданским судам в районе Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума.

Комментируя новый виток развития конфликта, Трамп заявил, что больше не видит смысла в переговорах. Более того, он считает, что иранцы сами напрасно тратят свое время.