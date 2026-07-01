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01 июля, 05:15

Политика

Вэнс заявил, что США используют метод "кнута и пряника" в отношении Ирана

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Американские власти используют метод "кнута и пряника" в процессе урегулирования разногласий с Ираном. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

"Нефть проходит через Ормузский пролив отчасти благодаря тому, что президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) дал понять, что если Иран нанесет удар по судам, то мы атакуем в ответ. Иногда в этом вопросе требуется прибегнуть к кнуту и прянику", – отметил Вэнс.

Он добавил, что Вашингтон в процессе переговоров видит от Тегерана как позитивные, так и негативные сигналы. Вместе с тем вице-президент выразил надежду, что дипломатические усилия увенчаются успехом.

В ночь на 28 июня военные США начали новую серию ударов по иранским объектам. Американская сторона заявила, что атака стала ответом на ранее совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер.

В ответ на это Иран заявил о проведении ракетно-беспилотной операции против американской военной инфраструктуры. Удары были нанесены по базе Али аль-Салем в Кувейте и по пункту базирования Пятого флота США в порту Салман (Бахрейн).

В Тегеране заявили, что новые удары Вашингтона являются нарушением Устава ООН и договоренностей об урегулировании конфликта, которые были достигнуты между странами.

Новости мира: США нанесли удары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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