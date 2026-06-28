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28 июня, 08:36

Политика

МИД Ирана расценил удары США по югу страны как нарушение соглашения

Фото: depositphotos/lkpro

МИД Ирана осудил удары США по югу страны и назвал их нарушением соглашения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметило министерство, атаки по Ирану являются нарушением Устава ООН и договоренностей об урегулировании конфликта, которые были достигнуты между странами.

"Режим США не придает ни малейшего значения своим обязательствам", – говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что Иран будет защищать национальный суверенитет и территориальную целостность в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Ночью 28 июня военные США начали новую серию ударов по иранским объектам. Американская сторона заявила, что атака стала ответом на ранее совершенное Тегераном нападение на коммерческий танкер.

В ответ на это Иран заявил о проведении ракетно-беспилотной операции против американской военной инфраструктуры. Удары были нанесены по базе Али аль-Салем в Кувейте и по пункту базирования Пятого флота США в порту Салман (Бахрейн).

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