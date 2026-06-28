Трамп заявил, что США уничтожат Иран в случае возобновления боевых действий

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Президент США Дональд Трамп допустил возможность нанесения нового военного удара по Ирану, который может привести к ликвидации Исламской Республики. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что Тегеран, вероятно, так и не извлечет уроков из текущей ситуации. Из-за этого может наступить момент, когда Вашингтон больше не сможет действовать сдержанно и будет вынужден завершить начатое военным путем.

По его словам, результатом этих боевых действий станет прекращение существования Ирана как государства.

Ранее стало известно, что США нанесли серию ударов по целям в Иране в ответ на нападение Тегерана на танкер. Целью операции стали иранские объекты в районе Ормузского пролива.