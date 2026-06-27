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27 июня, 17:44

Политика

Движение "Хезболлах" не признало соглашение между Ливаном и Израилем

Фото: 123RF.com/rizaiart

Лидер ливанского шиитского движения "Хезболлах" Наим Касем назвал "потерей суверенитета" подписанное в Вашингтоне соглашение между Ливаном и Израилем. Заявление он сделал в ходе выступления, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Это соглашение не имеет никакой силы, должны выполняться положения ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Рамочное соглашение, заключенное в Вашингтоне, – это унижение, позор и потеря суверенитета", – сказал Касем.

По его словам, пункт в документе, который увязывает вывод войск Израиля с разоружением "Хезболлах", – это "крайне опасное предложение, пересекающее все "красные линии".

26 июня Израиль и Ливан в присутствии американского госсекретаря Марко Рубио подписали в столице США рамочное соглашение по урегулированию конфликта. Церемония подписания стала результатом переговоров между двумя странами. При этом детали соглашения не разглашались.

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