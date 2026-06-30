Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Мексики

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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в акватории Калифорнийского залива около берегов Мексики. Об этом сообщает система предупреждения о землетрясениях SASSLA в соцсети X.

Эпицентр сейсмособытия находился в 116 километрах к юго-западу от города Гуасаве. Толчки ощущались на побережье штатов Синалоа и Южная Нижняя Калифорния.

Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Отмечается, что это второе по силе землетрясение в Мексике с начала года.

Ранее серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле. Данное землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

В результате него погибли 1 943 человека, пострадал еще 10 571. При этом за все время работы после землетрясения венесуэльские и иностранные специалисты спасли из-под завалов 6 461 человека.

В российском посольстве указывали, что всего пострадали трое граждан РФ. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести.