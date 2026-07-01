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Страны НАТО во время подготовки к саммиту в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Украине на 2027 год. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

В ходе подготовки к саммиту Альянса, который состоится в Анкаре 7–8 июля, в Брюсселе прошла встреча представителей стран НАТО. На ней стороны, в частности, обсудили проект итоговой декларации саммита.

Дипломаты поддержали формулировку в проекте итогового заявления о выделении 70 миллиардов евро на вооружения Украине в 2026 году. При этом, как планировалось изначально, в тексте также будет сказано о продолжении помощи в 2027 году "как минимум на сопоставимом уровне".

Однако Италия выступила против фиксации подобных обязательств на следующий год. В свою очередь, США заблокировали включение в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы.

Следующий раунд переговоров постпредов стран НАТО намечен на 2 июля.

СМИ сообщали, что по итогам июльского саммита в Анкаре НАТО может принять решение по поводу начала военного конфликта с Россией. По данным журналистов, заявления и оценки, сделанные на саммите, будут иметь большое значение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. Он указал, что европейские элиты инвестировали в противостояние свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов Евросоюза и НАТО.