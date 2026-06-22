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Страны НАТО и Евросоюза готовятся к военному столкновению с Россией на рубеже 2030 года. Эти приготовления все больше напоминают немецкий план "Барбаросса" Германии против СССР, сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

По словам дипломата, на такую тенденцию указывают действия НАТО и ЕС на международной арене, а также приоритеты, которые формулируют страны этих объединений. Грушко отметил, что между Североатлантическим альянсом и Евросоюзом уже не такая большая разница с военной точки зрения на фоне "агрессивных устремлений в отношении РФ".

"Их главная задача добиться стратегического поражения России. Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года", – подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. Он указал, что европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов ЕС и НАТО.

Россия решительно и разрушительно ответит в случае агрессии стран НАТО, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что ответ последует, если любая из западных стран решит совершить "безумную авантюру" и напасть на российские регионы.