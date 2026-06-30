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30 июня, 21:29

Происшествия

Найдено тело второго туриста, пропавшего во время сплава под Красноярском

Фото: vk.com/КГКУ "Спасатель"

Найдено тело второго туриста, пропавшего во время сплава по реке Агул под Красноярском, рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Труп мужчины был обнаружен в Ирбейско-Саянском округе. Отмечается, что по данному факту Рыбинским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка.

19 июня 43-летний мужчина и 45-летняя женщина отправились на сплав по реке на двух лодках – в одной были они сами, во второй – вещи. Они должны были вернуться 26 июня, однако этого не произошло. Также они перестали выходить на связь с родными.

После исчезновения людей было обследовано свыше 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом, благодаря чему удалось найти разбросанные вещи и лодки. Позже было найдено тело женщины. Спасатели предположили, что судно с туристами могло перевернуться.

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