В Красноярском крае пропали двое туристов, сплавлявшихся по реке Агул

Фото: 123RF.соm/alekseymatrenin

В Красноярском крае пропали двое туристов, которые должны были сплавляться по реке Агул. Об этом сообщили представители КГКУ "Спасатель" в мессенджере MAX.

Речь идет о 43-летнем мужчине и 45-летней женщине, которые работают в логистической компании. После 20 июня они перестали выходить на связь. В воскресенье, 28-го числа, спасатели обследовали 58 километров береговой линии и 40 тысяч квадратных метров эхолотом.

"Туристы приехали из Красноярска, спустились на реку на двух лодках, в одной они были сами, во второй – вещи. Найдены разбросанные вещи, лодки. Люди не найдены", – уточнили правоохранители в комментарии ТАСС.

Они допустили, что судно с туристами могло перевернуться. В последний раз их видели в месте, где было сильное течение – в 14:00–15:00 пара пришвартовалась в Агуле. Там их заметила местная жительница. Однако в 17:00 путешественников там уже не было.

"Примерно в 3 километрах от деревни, видимо, перевернулись, там сильное течение и заторы из бревен", – уточнили в правоохранительных органах.

Поиски продолжатся.

Ранее в Красноярском крае мужчина погиб во время сплава. Лодку, внутри которой также находилась его жена, перевернуло из-за сильного ветра. Женщина смогла спастись, а ее супруг утонул.