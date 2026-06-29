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29 июня, 12:08

Политика

ВС РФ взяли под контроль Богодаровку в Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска зачистили и взяли под свой контроль Богодаровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что российские силы за сутки уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). В настоящее время штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают активные наступательные действия.

В свою очередь, бойцы группировки войск "Запад" в Красном Лимане заняли 48 зданий и овладели 4 опорными пунктами противника. Кроме того, уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, два наземных робототехнических комплекса и склад боеприпасов.

ВСУ за сутки потеряли более 220 боевиков, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Марьино, Рясное и Белая Береза Сумской области. В Харьковской области формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Петровка, Белый Колодезь, Лосевка и Старица.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 415 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – добавили в министерстве.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 171 165 БПЛА и другая вражеская техника.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области. Тогда подразделения "Востока" также нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ.

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