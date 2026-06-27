ВС России уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные Силы России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что на аэродроме Вознесенск велась подготовка к вылету двух истребителей ВСУ. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием, а второй – производил заправку в укрытии.

Самолеты были уничтожены в результате удара по аэродрому с применением двух БПЛА "Герань-4 сикер". Также ВС РФ уничтожили топливозаправщик, специальный автомобиль АПА – 5Д, летный и инженерно-технический состав.

Ранее российские военные нанесли удар по критической энергетической инфраструктуре ВСУ в Сумской области. Барражирующий боеприпас "Герань-2 Сикер" поразил подстанцию напряжением 330 киловольт в населенном пункте Конотоп.