ВС РФ нанесли групповые удары в ответ на террористические атаки Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам. Это произошло в период с 20 по 26 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате удара при помощи высокоточного оружия и БПЛА дальнего действия удалось уничтожить территориальный центр комплектования (ТЦК) и объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области.

Кроме того, российские силы нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения дронов, пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее российские войска поразили центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ. Удары были нанесены при помощи оперативно‑тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, ВС РФ ударили по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ), используемому в интересах украинских военных. Они поразили объект с помощью БПЛА-камикадзе "Герань-2" и "Герань-2 сикер".

