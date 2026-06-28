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28 июня, 12:12

Политика

ВС РФ освободили Писанцы Днепропетровской области и Новоселовку Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России установили контроль над населенными пунктами Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, в результате чего и освободили населенные пункты.

Кроме того, подразделения "Востока" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, четырех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ.

Противник потерял более 490 военных, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Ранее ВС РФ уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 в Николаевской области. На аэродроме Вознесенск велась подготовка к вылету двух истребителей ВСУ. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием, а второй – производил заправку в укрытии.

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