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29 июня, 14:13

Политика

Песков заявил, что Лукашенко не передавал Путину посланий от Зеленского

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Белорусский президент Александр Лукашенко не передавал Владимиру Путину посланий от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в беседе глав государств затрагивалась тема Украины. По словам Пескова, контакты по украинскому урегулированию продолжаются "по нескольким направлениям", однако раскрывать, вовлечен ли в это Лукашенко, представитель Кремля не стал.

"Для того чтобы эти имеющиеся каналы работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными, поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос", – заявил он.

Песков также добавил, что позиция России по Украине, озвученная российским президентом в 2024 году в ходе выступления в МИД, не менялась и хорошо известна украинским властям и американским переговорщикам.

Кроме того, пресс-секретарь президента указал на "красноречивую" динамику на всем протяжении фронта. Она придает уверенности в том, что Россия достигнет своих целей, подчеркнул Песков.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась 26–27 июня в резиденции российского президента на Валдае. 26-го числа главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, а на следующий день, 27 июня, провели переговоры в расширенном составе.

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