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27 июня, 12:31

Политика

Путин и Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе 27 июня. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что рабочий визит Лукашенко в Россию продолжается.

Президент Белоруссии прибыл в РФ 26 июня. На Валдае он провел с Путиным переговоры. Главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, а также реализацию совместных проектов.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия является гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. Белорусский лидер уточнял, что Россия – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, а также уверенное в своей силе передовое государство.

В это же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. Такие меры предусмотрены договором между двумя странами. Это поможет обеспечить безопасность Союзного государства.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом

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