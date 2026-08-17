В России предложили автоматически назначать пенсионерам субсидии на оплату ЖКУ

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Партия ЛДПР направила вице-премьеру России Татьяне Голиковой письмо с предложением назначать пенсионерам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг автоматически, без заявлений. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении говорится о необходимости установить беззаявительный порядок предоставления субсидий. Это можно реализовать при помощи тех данных о доходах и начислениях, которыми обладают Соцфонд РФ, ФНС и организации, предоставляющие услуги ЖКХ.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что у граждан и так маленькие пенсии, при этом продолжается рост цен на коммунальные услуги и лекарства. На этом фоне пенсионеры вынуждены сами обращаться за положенными по закону субсидями.

Не каждый пожилой человек умеет пользоваться порталом "Госуслуги", а очное оформление зачастую затруднительно для пенсионеров. В результате часть людей просто отказывается от оформления и помощь до них не доходит.

Ранее стало известно, что в пяти субъектах России доля работников с зарплатой выше средней по стране превышает 50%. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

По оценкам экспертов, в целом по России доля работников, получающих зарплату выше средней по стране, составляет немногим менее трети. При этом в 19 регионах этот показатель выше среднероссийского значения, а в 14 регионах он не превышает 15%.

