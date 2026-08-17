Лавров зачитал журналистам Устав ООН в ответ на протест Японии

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Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Японии о положениях Устава ООН после претензий Токио в связи с поездкой Владимира Путина на Курильские острова. Об этом он заявил ТАСС в ходе пресс-конференции.

В ходе мероприятия он достал небольшую книжку из внутреннего кармана пиджака и зачитал журналистам статью 107 Устава ООН. По его словам, документ закрепляет юридическую силу действий, предпринятых в отношении государств, которые во время Второй мировой войны были противниками стран – участниц ООН.

Лавров отметил, что Япония, вступив в ООН, подписала и ратифицировала устав и тем самым признала его положения. Он выразил надежду, что японские власти знакомы со статьей 107.

Глава МИД также заявил, что Токио пытается пересмотреть международное право под себя и США и уйти от исторической ответственности за милитаристскую политику Японии. По его словам, тревогу вызывают и изменения в японской военно-политической сфере, включая действия страны за рубежом.

Лавров посоветовал японским властям вместо обвинений в адрес России заняться собственными внутренними проблемами.

"Если от этой своей милитаристской линии хотят отвлечь внимание путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много", – заключил министр.

13 августа Путин впервые посетил курильский остров Итуруп и заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает его безопасности.

После этого МИД Японии выразил протест, назвав четыре южных острова Курильской гряды своей территорией, и вызвал посла России Николая Ноздрева. Российская сторона, в свою очередь, донесла позицию о неотъемлемости Курил для России.

Лавров также сообщил, что российский МИД вызвал японского посла из-за неприемлемых заявлений премьер-министра Санаэ Такаити. По словам министра, дипломат не смог приехать, что вызвало удивление.