Лавров: неприбытие посла Японии в МИД РФ вызывает удивление

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То, что посол Японии якобы не смог приехать в здание министерства иностранных дел России после вызова, вызывает удивление, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Нам как-то не очень внятно (ответили. – Прим. ред.) из посольства. Они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14 (августа. – Прим. ред.), ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня. То ли (посол. – Прим. ред.) не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого", – цитирует его РИА Новости.

Глава ведомства пояснил, что японский посол был вызван в связи с неприемлемыми заявлениями премьера страны Санаэ Такаити о визите Владимира Путина на Курильские острова.

По словам Лаврова, ответ японского посольства вызывает удивление, поскольку диппредставитель славится энергией и активностью.

"В любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим, <...> как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы", – добавил он.

13 августа Владимир Путин впервые прилетел на курильский остров Итуруп. Во время учений Тихоокеанского флота он заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

После визита Путина МИД Японии выразил протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее ведомство вызвало посла РФ Николая Ноздрева, который донес до японских дипломатов позицию, согласно которой южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

